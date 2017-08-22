New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası günü yükselişle tamamlarken, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri son ayların en büyük artışını kaydetti.
Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 196,14 puan (yüzde 0,90) artarak 21.899,89 puana, S&P 500 Endeksi 24,14 puan (yüzde 0,99) primle 2.452,51 puana yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 84,35 puan (yüzde 1,36) kazançla 6.297,48 puana çıktı.
Bu sonuçlarla, Dow Jones Endeksi nisandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise hazirandan bu yana en iyi performansını gösterdi.
Yatırımcıların risk iştahının siyasi gerginliklerin azalmasıyla yeniden yükselişe geçtiğine işaret eden analistler, Fed'in 24-25 Ağustos'ta Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenleyeceği yıllık merkez bankaları toplantısının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı belirtiliyor.