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New York'ta ejderhalı tekne festivali heyecanı

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentindeki Çin kültüründen esinlenilen geleneksel ejderha başlı tekne yarışlarının yapıldığı Hong Kong Dragon Tekne Festivali'nin 27'ncisi başladı.New York'taki Hong Kong Dragon Tekne Festivali, Queens...

New York'ta ejderhalı tekne festivali heyecanı

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentindeki Çin kültüründen esinlenilen geleneksel ejderha başlı tekne yarışlarının yapıldığı Hong Kong Dragon Tekne Festivali'nin 27'ncisi başladı.

New York'taki Hong Kong Dragon Tekne Festivali, Queens bölgesindeki 1967'de World Dünya Fuarı için yapılan Flushing Meadows-Corona Park'ta gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 27'ncisi yapılan ve iki gün sürecek olan festivalde ejderha başlı teknelerdeki yarışmacılar, 09.00-18.00 saatlerinde devam eden yarışların ilk gününde farklı seanslarda davul eşliğinde kürek çekti.

Çin geleneğinden esinlenen kültür festivali niteliğindeki festivalde, tekne yarışlarıyla birlikte müzik ve dans performansları, dövüş sanatları gösterileri ve Asya mutfağından yiyeceklerin satıldığı bölümler yer aldı.

New York'taki Shaolin Tapınağı'ndan ustalar, tapınak geleneğinde dövüş sanatlarından örnekler sunarken, Sanat ve El sanatlar Çadırı'nda hikayeci Jonathan Kruk "Ejderha Masalları" ile gün boyunca çocukları eğlendirdi.

Kürek yarışmasına Kanada ve ABD'den yaklaşık 200'e yakın takım ve 2 bin 500 civarında sporcu katıldığı etkinlikleri iki gün boyunca 50 bine yakın ziyaretçinin izlemesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 2009'da "Dünya Eşsiz Kültürel Miras Listesi"ne eklendiği etkinliklerin geçmişi M.Ö. 343-270 tarihlerinde yaşamış Çinli vatansever şair Qu Yuan'ın intihar ettiği tarihe kadar dayandığı belirtiliyor. Qu Yuan Çin yılının 5. ayının 5. günü Miluo Nehri'nde kendini boğduğundan dolayı etkinlik onun anısına, her Çin yılının aynı tarihine denk getiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
DragonFestivalFlushingTekne
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