Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu Abdullah Gül Parkı Bekir Boydak
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

New York'ta 'Filistinli cesur kız' Temimi'ye destek gösterisi

Yüzlerce Amerikalı Müslüman, Filistinli Temimi'ye destek vermek amacıyla ABD'nin ve New York'un en önemli mekanlarından Grand Central Terminali'nde eylem yaptı.

New York'ta 'Filistinli cesur kız' Temimi'ye destek gösterisi

NEW YORK (AA) - New York'ta yüzlerce kişi, İsrail'in günlerdir gözaltında tuttuğu Filistin'in sembol isimlerinden "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi'nin (16) serbest bırakılması için eylem yaptı.

Amerikalı Müslümanlar ve Filistin destekçisi Amerikalılardan oluşan yüzlerce kişi, Temimi'ye destek vermek amacıyla kentin en önemli bölgelerinden Grand Central Terminali'nde toplandı.

Ellerinde "Ahed Temimi serbest bırakılsın", "ABD'nin İsrail'e yardımları kesilsin", "Ahed Temimi ve tüm siyasi mahkumlar serbest bırakılsın", "Filistinli çocukları kaçırmayı bırakın", "Kudüs Filistin'in başkentidir" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail yönetimleri aleyhine slogan attı.

"Temimi'ye özgürlük" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları eşliğinde eylemlerini sürdüren katılımcılar daha sonra olaysız dağıldı.

"Harekete geçin" çağrısı

Gösterinin organizatörleri tarafından dağıtılan basın bildirisinde ise İsrail'in hukuksuz olarak Temimi'yi gözaltında tuttuğuna vurgu yapıldı ve Filistinli cesur kızın ailesinden daha önce İsrail askerleri tarafından vurulan kişilerle ilgili bilgilere yer verildi.

ABD'de yaşayan duyarlı Müslümanlar ve diğer dinlere mensup kişilerin harekete geçmesi için çağrıda bulunulan bildiride, herkesin ilgili ABD'li yetkililere, İsrail'in Washington Büyükelçiliği ile New York Başkonsolosluğuna ulaşması için eylem başlatması istendi.

Muhabir: Hakan Çopur

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDDünyaNew YorkTemimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5