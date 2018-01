New York'ta 'Filistinli cesur kız' Temimi'ye destek gösterisi

NEW YORK (AA) - New York'ta yüzlerce kişi, İsrail'in günlerdir gözaltında tuttuğu Filistin'in sembol isimlerinden "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi'nin (16) serbest bırakılması için eylem yaptı.

Amerikalı Müslümanlar ve Filistin destekçisi Amerikalılardan oluşan yüzlerce kişi, Temimi'ye destek vermek amacıyla kentin en önemli bölgelerinden Grand Central Terminali'nde toplandı.

Ellerinde "Ahed Temimi serbest bırakılsın", "ABD'nin İsrail'e yardımları kesilsin", "Ahed Temimi ve tüm siyasi mahkumlar serbest bırakılsın", "Filistinli çocukları kaçırmayı bırakın", "Kudüs Filistin'in başkentidir" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail yönetimleri aleyhine slogan attı.

"Temimi'ye özgürlük" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları eşliğinde eylemlerini sürdüren katılımcılar daha sonra olaysız dağıldı.

"Harekete geçin" çağrısı

Gösterinin organizatörleri tarafından dağıtılan basın bildirisinde ise İsrail'in hukuksuz olarak Temimi'yi gözaltında tuttuğuna vurgu yapıldı ve Filistinli cesur kızın ailesinden daha önce İsrail askerleri tarafından vurulan kişilerle ilgili bilgilere yer verildi.

ABD'de yaşayan duyarlı Müslümanlar ve diğer dinlere mensup kişilerin harekete geçmesi için çağrıda bulunulan bildiride, herkesin ilgili ABD'li yetkililere, İsrail'in Washington Büyükelçiliği ile New York Başkonsolosluğuna ulaşması için eylem başlatması istendi.

Muhabir: Hakan Çopur