New York'ta göçmen çocukları için protesto düzenlendi

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'ye çocukken aileleri tarafından yasa dışı şekilde gelen göçmenlerin korunmasını amaçlayan programı iptal edeceğini açıklaması New York'ta protesto edildi.

Trump'ın göçmen çocuklarının yararlandığı, "Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) programını feshetme planına karşı New York'ta protesto düzenlendi.

New York Göçmen Koalisyonu (NYIC) adlı sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde gerçekleştirilen protestoda eylemciler, Manhattan’daki Trump International Hotel'in bulunduğu Columbus Meydanı'nda toplandı.

Kalabalık, Trump Tower'ın bulunduğu sokağa kadar sloganlar eşliğinden yürüdükten sonra, tekrar toplandıkları alana döndü.

Eylemciler; "DACA'yı savun", "Eğitim, sınır dışı değil", "New York göçmenlere sahip çıkmaya söz veriyor", "DACA bizim geleceğimiz" dövizlerini taşırlarken, yol boyunca "Yüksek sesle söyle, açık söyle; göçmenler buraya hoşgeldiniz.", "Birlik olan halk hiçbir zaman yenilmeyecek" diye slogan attı.

Gösteriyi düzenleyenlerde New York Göçmenlik Koalisyonu Genel Müdürü Steven Choi, yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın Joe Arpaio gibi beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunanlara sempati göstermek yerine, DACA'yı koruması için güçlü bir duruş sergilemesi gerekir." dedi.

DACA destekçileri önceki hafta Başkan Trump, Trump Tower'a geldiğinde de bir protesto gösterisi daha düzenlemişti.

ABD’ye yasadışı yollardan giren yaklaşık 790 bin göçmen çocuğunun yararlandığı program eski Başkan Barack Obama döneminde 2012'de başlatıldı. 16 yaşını tamamlamadan önce ABD'ye gelmiş, 2012’de 31 yaşını tamamlamamış ve ABD topraklarında suç işlememiş eğitimini sürdüren göçmenlerin yararlandığı program ABD için askerlik yapan göçmenler için de geçerli.

Araştırmalara göre, DACA'nın sona erdirilmesiyle her ay 30 bin kişinin çalışma izni süresinin dolmasıyla, işten çıkmak zorunda kalacak. Cato Enstitüsü analistlerinden David Bier, DACA'nın sona erdirilmesinin iki yılda çalışanlar üzerinde 2 milyar dolarlık bir maliyet getireceğini belirtti.

Seçim konuşmalarında DACA programını sona erdireceğini belirten Trump'ın bu konudaki kararını 5 Eylül'e kadar vermiş olması bekleniyor.