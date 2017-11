New York'ta Şükran Günü Yürüyüşü

NEW YORK (AA) - ABD'de her yıl kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan "Şükran Günü" (Thanksgiving Day) dolayısıyla New York'ta düzenlenen yürüyüş etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

ABD'li perakende zinciri devi Macy's tarafından geleneksel olarak yapılan Şükran Günü yürüyüşü, New York'un Manhattan bölgesinde düzenlendi.

Manhattan'da Central Park'ın batısında 77'inci sokaktan başlayan yürüyüş 6'ncı caddeden güneye inerek 34'üncü sokağa kadar devam etti.

Toplam 4 kilometre mesafeyi kapsayan yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Binlerce kişinin takip ettiği yürüyüşte, "Ice Age" (Buz Devri) çizgi filminin ve "Sesame Street" (Susam Sokağı) dizisinin karakterlerinin dev balonları ve maketleri yer aldı.

Bölgedeki okulların bandoları da yürüyüşe müzikleriyle eşlik etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik politikalarını eleştiren bir grubun protestosu nedeniyle kısa süreliğine kesintiye uğradı.