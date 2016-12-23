New York'ta yangın

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentinde çok katlı bir binada çıkan yangında, 4'ü itfaiyeci 24 kişi yaralandı.

Manhattan’ın Batı Yakası'nda, 59. Sokak'ta 33 katlı ve 465 daireli bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 170 itfaiyeciden oluşan ekipler sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale etmekte zorlandı.

Yangın nedeniyle yaralanan 4'ü itfaiyeci 24 kişi, tedavi altına alındı.

Yaralılardan 6'sının hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.