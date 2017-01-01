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New York'ta yeni yıl kutlamaları

- Kutlamaların merkezi Times Meydanı'nda bir milyon civarında kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında yeni yıla girdi - BM Genel Sekreterlik görevi sona eren Ban Ki-mun da törende yeni yıl için geri sayımı başlatarak New York'a veda etti

New York'ta yeni yıl kutlamaları

NEW YORK (AA) - ABD'de yılbaşı kutlamalarının merkezi konumundaki New Yok Times Meydanı'nda, yaklaşık bir milyon kişi yoğun güvenlik önlemleri altında yeni yıla girdi.

Almanya ve Fransa'da kamyonlarla gerçekleştirilen terör saldırıları nedeniyle New York polisi bu yılki kutlamalar için ekstra güvenlik önlemleri aldı.

Bombalı araçla yapılabilecek saldırıları önlemek isteyen güvenlik yetkilileri, Times meydanına çıkan yollara kum dolu onlarca kamyon yerleştirdi.

Times Meydanı'na dünyanın dört bir yanından gelen turistler ve ABD'liler, kutlamalar için ayrılan bölümlere girerken dedektörlerle tek tek arandı.

Meydanda yaklaşık 7 bin polis ve terörle mücadele ekibi ile polis köpeklerinin görev aldığı açıklandı.

Kutlamalarda başta Mariah Carey ve Gloria Estefan olmak üzere çok sayıda sevilen sanatçı ve gruplar sahne aldı.

Ünlü şarkıcı Mariah Carey'in performans sırasında banttan çalınan şarkının sözleri ile senkronizasyonu sağlayamaması özellikle sosyal medyada sevenlerinin tepkisine neden oldu. Bir kullanıcı, "2016'nın son ünlü kaybı Mariah Carey oldu" ifadelerini kullanırken birçok kullanıcı, "Mariah Carey'in performansını Ruslar hacklemiş" mesajlarına yer verdi.

- Ban Ki-mun New York'a veda etti

Times Meydanı'nda bu yılki kutlamalar 10 yıldır BM Genel Sekreterliği görevini yürüten Ban Ki-mun'un New York'a vedasına da tanıklık etti.

Görevini Antonio Guterres'e devreden Ban, Times meydanındaki kutlamaların sembolü olan kristal küreyi hareket ettiren butona New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ile bastı.

Kalabalığın hep birlikte 60'tan geriye doğru saymasının ardından konfetiler eşliğinde yeni yıla girildi.

Öte yandan yeni BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı yazılı açıklamada yeni yılı kutlayarak tüm liderlere, hükümetlere ve vatandaşlara "2017'yi barış yılı yapalım." çağrısında bulundu.

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