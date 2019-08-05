NG Hotels bayramda da iyi hissettirecek!

Doğanın mucizevi iyileştirici gücüyle konuklarına eşsiz bir deneyim sunan NG Sapanca, Kurban Bayramı’nda da dinginliği ve eğlenceyi bir arada arayanların ilk tercihi oluyor. Otelin içinde yer alan sessiz havuz, bisiklet parkuru ve doğanın içinde yapabilecekleri yürüyüş alanlarıyla huzurlu bir tatilin kapılarını aralarken, eğlenceli vakit geçirmek isteyen aileler NG Sapanca’nın içinde yer alan havuz, aquapark, tenis, mini golf ve okçuluk gibi birçok aktiviteden faydalanırken akşamları da Gardenya Lounge’daki canlı müzikle günü taçlandırıyor.



Doğanın içinde saklı bir cennet olan NG Sapanca, tertemiz havası, lezzetli yemekleri, Aliva Spa’sı olmak üzere şehirden uzaklaşmak isteyen misafirlerini Kurban Bayramı’nda iyi hissettirecek. 10 Ağustos veya 11 Ağustos tarihli girişlerde geçerli olan,doğrudan yapılan rezervasyonlarda 6 taksit veindirim imkanı sunan NG Sapanca, Kurban Bayramı kampanyasıyla misafirlerini bekliyor.







NG Afyon’da Ailece Bayram Coşkusu



Yazın kavurucu sıcaklarında ferah bir tatil sunan NG Afyon, Kurban Bayramı’nda dakonukları için çok özel fırsatlar sunuyor. 9’u termal 16 açık ve kapalı havuzu, Afyon’un en büyük aquaparkı, yerel lezzetleri, havuz başında barbekü keyfi, eğlence merkezi, her akşam canlı müzik dinletileri ve lüks termal wellness hizmeti ile iyi hissettirecek olan NG Afyon bayrama hazır…



Kurban Bayramı’nın vazgeçilmezi olan etli yemekler NG Afyon’un şeflerinin bayrama özel hazırladığı menüleri ile konuklarına adeta bir lezzet şöleni de yaşatacak. 10, 11, 12, 13 ile 14 Ağustos tarihlerinde geçerli olan, doğrudan yapılan rezervasyonlarda 6 taksit ve indirim imkanı sunan NG Afyon, sizleri bekliyor.