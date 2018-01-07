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Niagara Şelaleleri buz akıyor

- Kanada'yı etkisi altına alan dondurucu soğuklar, dünyaca ünlü Niagara Şelaleleri'nin büyük kısmını da dondurdu

Niagara Şelaleleri buz akıyor

NİAGARA FALLS (AA) - Kanada'da iki haftadır etkili dondurucu soğuklardan nasibini alan Niagara Şelaleleri'nin büyük kısmı donarken nehirde parçalar halinde buz akıyor.

Her yıl kış aylarında büyük bölümü donan Niagara Şelaleri'nde, bu yıl da adeta suyla buzun dansı yaşanıyor.

Şelalelerin en büyüğü Horseshoe (Atnalı) Şelalesi'nin çevresinde buza bürünen ağaç ve taşları görüntülemek isteyen turistler, en güzel açının yakalandığı Kanada tarafını tercih ediyor.

Kanada ile ABD arasındaki Niagara Şelaleleri'nde günlerdir eksi 30 santigrat derece civarında seyreden soğuk hava, yaklaşık iki hafta önce nehir yatağını dondurmaya başladı.

Şelaleye su taşıyan Niagara Nehri'nin yüzeyi buzlarla kaplanırken suyun düştüğü şelale yatağı da buzlardan görünmez hale geldi.





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Anahtar Kelimeler:
KanadaNiagara Şelaleleri Buz Akıyor
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