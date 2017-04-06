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Niğde ve Ankara'da "ByLock" operasyonu

- FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı

Niğde ve Ankara'da

NİĞDE (AA) - Niğde ve Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 14 zanlı yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle 21 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Niğde ve Ankara'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında özel şirket çalışanı, işçi, üniversite öğrencisi, esnaf ve araştırma görevlisinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Firari 7 zanlının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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AnkaraFetöNiğde
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