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Niğde'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası verildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4 sanıktan 3'ü 6 yıl 3'er ay, biri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Niğde 2. Ağır Ceza...

Niğde'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası verildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4 sanıktan 3'ü 6 yıl 3'er ay, biri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı tutuklu yargılanan sanıklar Ömer. M, İsmail İ, İsmail Ç. ve Diler Ö. ile avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Daha önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirten sanıklar, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan Ömer M, İsmail İ. ve İsmail Ç'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Heyet, tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak sanıkların tahliyesine hükmetti.

Diğer sanık Diler Ö. ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.

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