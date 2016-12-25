Niğde'de 5 çoban ve sürüleri mahsur kaldı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, yoğun kar nedeniyle ormanlık alanda 500 keçi ile mahsur kalan 5 çobana, yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.

İlçeye bağlı Horoz köyü Asmacık yaylasında bin 720 rakımda yoğun kar yağışı nedeniyle 5 çoban, sürülerindeki 500 keçi ile mahsur kaldı.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Özel İdaresine ait iş makinelerinin açtığı yoldan yaylaya ulaşmaya çalıştı.

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı yolun bir bölümünü yaya olarak aşan ekipler, yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından çobanlara ulaştı. Ekipler, aç kalan keçilere yem ve yiyecek de temin etti.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çobanlar, açılan yoldan sürüleriyle birlikte köye hareket etti.