Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat

Niğde'de 5 çoban ve sürüleri mahsur kaldı

- Ulukışla ilçesinde yoğun kar nedeniyle ormanlık alanda 500 keçi ile mahsur kalan 5 çoban, yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

Niğde'de 5 çoban ve sürüleri mahsur kaldı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, yoğun kar nedeniyle ormanlık alanda 500 keçi ile mahsur kalan 5 çobana, yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.

İlçeye bağlı Horoz köyü Asmacık yaylasında bin 720 rakımda yoğun kar yağışı nedeniyle 5 çoban, sürülerindeki 500 keçi ile mahsur kaldı.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Özel İdaresine ait iş makinelerinin açtığı yoldan yaylaya ulaşmaya çalıştı.

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı yolun bir bölümünü yaya olarak aşan ekipler, yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından çobanlara ulaştı. Ekipler, aç kalan keçilere yem ve yiyecek de temin etti.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çobanlar, açılan yoldan sürüleriyle birlikte köye hareket etti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
çobanKeçiMahsur Kaldı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.