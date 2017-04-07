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Niğde'de göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

- Dere ıslahı çalışmasında iş makinesinin kopardığı elektrik tellerini onarmak için çalışma yaparken toprak altında kalan 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Niğde'de göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de dere ıslahı çalışması sırasında iş makinesinin kopardığı elektrik tellerini onarmak için çalışma yaparken toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir sokakta dere ıslahı çalışmalarını yapan iş makinesi, elektrik tellerini kopardı.

Meram Elektrik Parakende Satış Elektrik Şirketi (MEPAŞ) görevlisi İrfan Diker (32) ve Fatih Elibol (35), kopan telleri onarmaya çalıştıkları sırada toprak kayması sonucu yaklaşık üç metre derinlikteki çukura düşerek toprak altında kaldı.

Mahalle sakinleri ve sağlık ekiplerince göçük altından çıkarılan işçiler, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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