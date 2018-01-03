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Niğde'de "Paylaşmak Engel Tanımaz" projesi

- Dezavantajlı öğrencilere oyuncak dağıtıldı

Niğde'de

NİĞDE (AA) - Niğde'de Rehberlik Araştırma Merkezi ve Gönül Elçileri işbirliği ile "Paylaşmak Engel Tanımaz" projesi hayata geçirildi.

Rehberlik Araştırma Merkezi'nde yapılan proje açılışında ilk etapta 300 dezavantajlı öğrenciye yeni oyuncak dağıtıldı. Proje kapsamında, özellikle kullanılmayan oyuncakların dezavantajlı çocuklara dağıtılması hedefleniyor.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Şimşek, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dezavantajlı çocukların mutlu olmalarının hedeflendiğini söyledi.

Kullanılmayan oyuncakların dezavantajlı çocuklara hediye edilmesinin amaç edildiğini belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Projeyle engelli olmayanlar ile engelli olanlar arasında gönül bağı oluşturulması hedeflenmektedir. Asıl amacımız kullanmadığımız, çocuklarımızın oynamadığı, kullanılabilir durumdaki oyuncakları kırsal kesimden gelen dezavantajlı gruba dahil çocuklarımıza hediye etmektir. İlk etapta projemizin tanıtımı için yeni oyuncaklar aldık. Yaklaşık 300 oyuncakla bu projeye başladık. Evlerimizde kullanılmayan oyuncaklarımızı toplayarak buradaki çocuklarımıza hediye etmek ve onların buradan mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamak istiyoruz."

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