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Niğde'de petrol boru hattından hırsızlık

- BOTAŞ'a ait boru hattından 5 ton ham petrol çalan 5 şüpheli tutuklandı

Niğde'de petrol boru hattından hırsızlık

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde BOTAŞ'a ait boru hattından 5 ton ham petrol çalan 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma ve Ulukışla Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan-Kırıkkale boru hattındaki faili belirsiz ham petrol hırsızlıklarıyla ilgili iki yıl önce çalışma başlatıldı.

Teknik takibi yapılan şüphelilerin, petrol boru hattının Kardeşgediği mevkisinde "hareketlilik içerisinde oldukları" tespit edildi.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpeğiyle bölgeyi kontrol altına aldı. Boru hattının 169. kilometresindeki kamyonette yaklaşık 5 ton ham petrol bulundu.

Karanlıktan faydalanarak kaçan B.E, K.Y, R.E, M.A, ve A.T, sinyal takibiyle yakalandı.

Zanlılar, işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
HIRSIZLIKNiğdePetrol Boru Hattı
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