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Niğde'deki FETÖ davası

- Meslekten ihraç edilen eski İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın'ın yargılanmasına devam edildi

Niğde'deki FETÖ davası

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Taşkın'ın yargılanmasına devam edildi.

Taşkın, Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Konya'nın Akşehir ilçesindeki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma", "suç delillerini gizleme", "resmi evrakta sahtecilik", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ile suçlanan Taşkın savunma yaptı.

Önceki ifadelerini tekrarladığını belirten Taşkın, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

Öte yandan, aynı mahkemede "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmenler M.Y, E.U, N.T, M.M.G, A.L, A.Ö, B.G, M.D, A.Y, M.D, A.G, M.S, F.A. ve B.C.Y'nin de yargılanmalarına devam edildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, bazı tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.



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Darbe GirişimiFetöNiğde
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