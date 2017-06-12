Nijer, Doha Büyükelçisini geri çağırdı

ANKARA (AA) - Nijer, Doha Büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu.

Nijer medyasında çıkan haberlerde, Nijer hükümetinin, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik krizi sonucunda Doha Büyükelçisini geri çağırdığı belirtildi.

Yerel basına konuşan Nijer'in eski Trablus Büyükelçisi Issifou Bachard, hükümetin yanlış karar aldığını belirterek "Nijer, birinin zorlamasıyla böyle bir kararı aldı ve bu karardan hiçbir şey kazanmayacak." ifadelerini kullandı.

Daha önce de Afrika'dan Moritanya, Senegal, Çad ve Gabon, Katar ile diplomatik ilişkisini kesmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, geçen hafta Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti ve Komor Adaları da katılmıştı.

Ürdün ise geçen salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

Diplomatik abluka altındaki Katar, kendisine yöneltilen iddiaları reddederek amacı devlete zarar vermek olan tamamı uydurma bir iftira kampanyasına maruz kaldığını duyurmuştu.



