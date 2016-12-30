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Nijer'de 4 bin Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

- Tut Elimi Derneği Başkanı Sarıgöz: - "En önemli rehberimiz olan Kur'an-ı Kerimlerimizi bölgedeki kardeşlerimize dağıtmanın sevincini yaşıyoruz"

Nijer'de 4 bin Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

HATAY (AA) - Merkezi İsviçre'de bulunan "Tut Elimi Derneği" ile "Gezgin Gurmeyiz" üyeleri tarafından, "Kur'an'sız cami kalmasın" kampanyası kapsamında, Nijer'deki okul, cami ve yurtlara 4 bin Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Tut Elimi Derneği Başkanı Mehmet Sarıgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kur'an'sız cami kalmasın" kampanyasıyla binlerce kişiye ulaştıklarını söyledi.

Kampanya ile yıl içinde Afrika'nın birçok ülkesinde dağıtım gerçekleştirdiklerini belirten Sarıgöz, "Afrika'da gıda yardımlarımızın yanı sıra kardeşlerimizin manevi duygularının da pekişmesine vesile oluyoruz. En önemli rehberimiz olan Kur'an-ı Kerimlerimizi bölgedeki kardeşlerimize dağıtmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

Nijer'de okul, yurt ve camilerin yanı sıra halka 4 bin Kuran-ı Kerim verildiğini aktaran Sarıgöz, çalışmalar kapsamında ayrıca Etiyopya, Moritanya ve Malavi'de bulunan 35 camiye ve bölge halkına 39 bin Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını bildirdi.

"Gezgin Gurmeyiz" editörü Turgut Tunç ise, Afrika'daki kardeşlerinin yanında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ve kurban bayramlarını özellikle Afrika ülkelerinde geçirdiklerini dile getiren Tunç, "Bölgedeki özellikle cami, yurt ve hanelerde yaşayan halkın Kur'an- Kerim eksiklerini tespit ettik. Bu doğrultuda yaptığımız 'Kur'an'sız cami kalmasın' kampanyasıyla Nijer'deki insanlara 4 bin Kuran-ı Kerim hediye edildi." şeklinde konuştu.

Tunç ayrıca, bölgedeki çocuklar için oyuncak, şeker ve balon dağıttıklarını aktardı.

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