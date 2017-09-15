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Nijer'deki su taşkınları

- BM verilerine göre, son aylarda meydana gelen su taşkınlarında 46 kişi hayatını kaybetti

Nijer'deki su taşkınları

NİAMEY (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijer'de haziran ayından bu yana meydan gelen su taşkınlarında 46 kişinin öldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, son 3,5 aylık dönemde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen su taşkınlarında 46 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Taşkınlar sonucu Niamey'de 21 kişi, Maradi'de 9, Tillaberi ve Zinder kentlerinde 16 kişi yaşamını yitirdi. Açıklamada, 50 bin 881'i başkent Niamey''de olmak üzere ülkede yaklaşık 195 bin kişinin su taşkınlarından zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

BM verilerine göre, ülkede geçen yılın aynı döneminde meydana gelen su taşkınlarında 50 kişi ölmüş, 125 bin kişi de felaketten zarar görmüştü.


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Aşırı YağışBatı AfrikaNijerSu Taşkınları
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