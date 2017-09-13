Nijer'in yetimlerinin zor yaşamı

NİAMEY (AA) - RECEP BİLEK - Dünyanın en yoksul ülkelerinden Afrika kıtasındaki Nijer'de yetimhanelerde kalan çocuklar zorlu şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Afrika'nın okyanusa kıyısı bulunmayan, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman Nijer'de, başkent Niamey'deki Osman Bin Affan Yetimhanesi ve Okulu, 270 çocuğa kol kanat geriyor.

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin son derece yetersiz kaldığı ülkede yetim çocuklar, hayırseverlerin de yardımıyla yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Yetimhanede, yemek, giyecek ve barınma ihtiyaçları kısıtlı olanaklarla giderilen çocuklar, okulda ise eğitim imkanı buluyor.

Avluyu çevreleyen odalarda kalan, avluda hep birlikte yemek yiyen çocuklar, sıralanmış toprak küplerin içindeki aynı kupalardan su içiyor.

Çocukların giyecek ihtiyaçları da hayırseverlerin yardımlarıyla karşılanıyor.

- Desteklerle faaliyetine devam ediyor

Yetimhane ve Okul Müdür Yardımcısı Bellu Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijer'in 6 bölgesinden yetimlerin burada barındığını söyledi.

Ahmed, "Yetimler burada rehabilite ediliyor, eğitimlerini devam ettiriyorlar. Burayı inşa ettiren Suudi Arabistanlı bir hanımefendiydi. Allah rahmet eylesin. Onun desteğiyle burayı inşa ettik." dedi.

Bellu Ahmed, yetimhanenin ve okulun bağışçıların destekleriyle faaliyetine devam ettiğini kaydetti.

İmkanlarının kısıtlı olduğunu ifade eden Ahmed, bu dar olanaklarla çocukların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını, çocukların yetimhanedeki okulda eğitim alabildiklerini aktardı.

Ahmed, "Sabah kahvaltısından sonra Kur'an-ı Kerim dersi yapıyoruz. Daha sonra yine yetimhaneye özel olan okulda okullarına devam ediyorlar. Yetimlerin bütün ihtiyaçları bu müessesede karşılanıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin TİKA ile büyük desteklerinin olduğu Nijer'de Türkiye Diyanet Vakfı da Kurban Bayramı'nda 35 bölgede vekalet verilen 2 bin 600 kurbanı kesmişti. Türkiye Diyanet Vakfı Nijer Koordinatörü Mahmut Temelli ve beraberindeki 19 gönüllü, başkent Niamey'deki 2 ayrı yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler vermişti.