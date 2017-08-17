Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Nijerya 2017 Ulusal Yolsuzluk Raporu

- Rapora göre, Nijerya'da polislerin yüzde 46,4'ü, savcıların yüzde 33'ü, hakimlerin ise yüzde 31,5'i rüşvet alıyor

Nijerya 2017 Ulusal Yolsuzluk Raporu

ABUJA (AA) - Nijerya'da yayınlanan bir rapora göre, kamuda yolsuzluklara en fazla polis, savcı ve hakimler karışıyor.

Nijerya İstatistik Bürosu tarafından "2017 Ulusal Yolsuzluk Araştırması" başlıklı rapor yayımlandı.

Kamu sektöründe en fazla polis memurları, savcı ve hakimlerin yolsuzluk ve rüşvet olaylarına karıştığını ortaya koyan rapora göre, polislerin yüzde 46,4'ü, savcıların yüzde 33'ü, hakimlerin ise yüzde 31,5'i rüşvet alıyor.

Kamuda rüşvet alanların oranı erkeklerde yüzde 37,1 iken kadın çalışanlarda bu oran yüzde 26,6'da kaldı.

Raporda, özel sektörde en fazla rüşvete karışanlar ise sigorta şirketleri çalışanları, özel okul öğretmenleri ve özel hastane doktorları olarak sıralandı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2015 yılında iktidara geldiğinde yolsuzluklara karşı savaş ilan etmişti.

Ülkede petrol ve doğalgaz gibi yeraltı zenginliklerinden büyük gelirler elde edilmesine rağmen gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yolsuzluk gibi faktörler ülkede yaşanan sorunların temel nedenleri arasında gösteriliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gelir Dağılımındaki AdaletsizlikNijeryaRüşvetYolsuzlukYolsuzluk Raporu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5