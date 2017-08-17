Nijerya 2017 Ulusal Yolsuzluk Raporu

ABUJA (AA) - Nijerya'da yayınlanan bir rapora göre, kamuda yolsuzluklara en fazla polis, savcı ve hakimler karışıyor.



Nijerya İstatistik Bürosu tarafından "2017 Ulusal Yolsuzluk Araştırması" başlıklı rapor yayımlandı.

Kamu sektöründe en fazla polis memurları, savcı ve hakimlerin yolsuzluk ve rüşvet olaylarına karıştığını ortaya koyan rapora göre, polislerin yüzde 46,4'ü, savcıların yüzde 33'ü, hakimlerin ise yüzde 31,5'i rüşvet alıyor.

Kamuda rüşvet alanların oranı erkeklerde yüzde 37,1 iken kadın çalışanlarda bu oran yüzde 26,6'da kaldı.

Raporda, özel sektörde en fazla rüşvete karışanlar ise sigorta şirketleri çalışanları, özel okul öğretmenleri ve özel hastane doktorları olarak sıralandı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2015 yılında iktidara geldiğinde yolsuzluklara karşı savaş ilan etmişti.



Ülkede petrol ve doğalgaz gibi yeraltı zenginliklerinden büyük gelirler elde edilmesine rağmen gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yolsuzluk gibi faktörler ülkede yaşanan sorunların temel nedenleri arasında gösteriliyor.



