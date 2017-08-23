Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ulusal güvenlik çağrısı

ABUJA (AA) - Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ordu komutanlarına çağrı yaparak Nijerya'nın birliği ve ulusal güvenliği için gereken adımların atılmasını istedi.

Ulusal basında yer alan habere göre, İngiltere'deki 3 aylık tedavisi sonrası ülkeye dönen Buhari, başkent Abuja'da Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleri ile ilk kez bir araya geldi.

Buhari, Savunma Bakanı ve ordu komutanlarına, ulusal güvenliği tehdit eden unsurlara karşı mücadele edilmesi ve Nijerya halkının emniyetinin sağlanması talebini dile getirdi.

Yaklaşık üç saat süren toplantıda Buhari, Nijerya'ya yönelik tehlikenin sadece terörden gelmediğini, çiftçiler ile çobanlar arasındaki çatışmaların, ayrılıkçı hareketlerin, kabileler arasındaki gerginliğin ve fidye için kaçırma olaylarının da ülke bütünlüğünü ve halkın güvenliğini etkilediğini dile getirdi.

Toplantıya Savunma Bakanı Mansur Dan-Ali, Ulusal Güvenlik Danışmanı Babagana Monguno, Kara Kuvvetleri Komutanı General Tukur Buratai ve Hava Kuvvetleri Komutanı Abubekir Sadik ile üst düzey komutanlar katıldı.



Fulani kökenli Buhari, yaptığı askeri darbeyle 31 Aralık 1983-27 Ağustos 1985 tarihlerinde Nijerya Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı.

Nijerya ordusundan tümgeneral rütbesiyle emekli olan Buhari, 2015 genel seçimlerini kazanarak tekrar devlet başkanı olmuştu.