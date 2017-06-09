Nijerya'da 20 kişi kaçırıldı

ABUJA (AA) - Nijerya'da Abuja-Kaduna karayolunda araçları durdurulan 20 kişi, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.
Ulusal basında yer alan haberlerde, başkent Abuja'dan ülkenin kuzeyindeki Kaduna şehrine giden 8 otomobili durduran 30'a yakın silahlı saldırganın, araçlardaki 20 kişiyi de yanlarına alarak bölgeden uzaklaştıkları belirtildi.
Operasyon başlatan Nijerya polisi, yolcuların fidye için kaçırılmış olabileceği üzerinde duruyor. Nijerya'nın birçok eyaletinde adam kaçıranlar idamla yargılansa da fidye amacıyla kaçırma olaylarının önüne geçilemiyor.