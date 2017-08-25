Nijerya'da 68 Boko Haram üyesi teslim oldu

ABUJA (AA) - Nijerya ordusunun ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde son 3 haftada yaptığı operasyonlarda 68 Boko Haram üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Albay Onyema Nwachukwu yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik birimlerinin son 3 haftada düzenlediği operasyonlarda terör örgütü Boko Haram üyesi 68 kişinin teslim olduğunu belirtti.

Ordu birliklerinin örgüte karşı kara ve hava operasyonlarına yoğun şekilde devam ettiğine dikkati çeken Nwachukwu, "Hava ve kara operasyonları ve bombardımanlar ile Boko Haram örgütü üyelerinin kaçmasını ve lojistik desteğe ulaşmasını engelliyoruz." ifadesini kullandı.

Boko Haram militanlarına yönelik son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.



