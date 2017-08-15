Nijerya'da akademisyenler süresiz grevde

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da akademisyenler, hükümetin 2009'da sendika ile imzalanan anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle süresiz grev kararı aldı.

Üniversite Akademisyenleri Sendikası Başkanı Prof. Biodun Ogunyemi, yaptığı yazılı açıklamada, federal hükümetin üniversitelere ödeneklerinde kısıntıya gittiğini ve akademisyenlerin maaşlarının ödenmesinde gecikmeler yaşandığını kaydetti.

Hükümetin 2009'da sendikayla imzalanan anlaşmanın gereklerini yerine getirmediği için süresiz grev kararı verdiklerini belirten Ogunyemi, grev kararından önce hükümetle görüştüklerini de bildirdi.

Ogunyemi, "Biz hükümet ile toplantılar yaptık ancak sadece vaatlerde bulundular." ifadesini kullandı.

Üniversitelerde görevli akademisyenlere çağrı yapan Ogunyemi, açıklamasında "Hükümet, sendikanın taleplerini yerine getirene kadar üniversitelerde hiçbir eğitim, sınav ve toplantı yapılmamalı." ifadesine yer verdi.







