Nijerya'da askeri birliğe silahlı saldırı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da askeri birliğe düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 askerin öldüğü, 30 askerin kayıp olduğu belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde askeri birliğe, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 5 asker hayatını kaybederken, 30 askerin de kayıp olduğu açıklandı. Kayıp askerlerin saldırganlar tarafından kaçırıldığı belirtiliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede etkin olan terör örgütü Boko Haram'dan şüpheleniliyor.



