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Nijerya'da ayrılıkçı hareket IPOB güvenlik birimi kurdu

- Ülkenin güneybatısından Polis Müdürü Oyebade: - "Kurulan teşkilat yasa dışı ve kanunsuzdur. Nijerya halkının güvenliğini Nijerya polisi, Nijerya ordusu ve eyaletin güvenlik servisi sağlamaktadır"

Nijerya'da ayrılıkçı hareket IPOB güvenlik birimi kurdu

ABUJA (AA) - Nijerya'nın güneydoğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) örgütü, kendi güvenlik servisini kurdu.

Ulusal basındaki haberlerde, ülkenin güneydoğusunda ayrılıkçı faaliyetler yürüten IPOB'un, bölgedeki Biafra halkının güvenliğini gerekçe göstererek yasa dışı birim oluşturduğu belirtildi.

"Biafra Güvenlik Servisi (BSS)" adı verilen birimin sadece istihbarat toplayacağı ve suç olaylarını önlemeyi amaçladığı öne sürüldü.

Ülkenin güneybatısındaki Abia Eyaleti Polis Müdürü Adeleye Oyebade da konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "IPOB'un kurduğu teşkilat yasa dışı ve kanunsuzdur. Nijerya halkının güvenliğini Nijerya polisi, Nijerya ordusu ve eyaletin güvenlik servisi sağlamaktadır. Herhangi başka bir grubun güvenliği sağlama teşebbüsü yasa dışıdır." diye konuştu.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine, 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

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BiafraBiafra Yerli HalkıNijerya
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