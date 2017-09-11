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Nijerya'da ayrılıkçı harekete operasyon iddiası

ANKARA (AA) - Nijerya'da ordu birliklerinin, ülkedeki ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) örgütüne operasyon düzenlediği ve 5 kişiyi öldürdüğü iddia edildi. Ulusal basındaki haberlerde, ordunun, ülkenin güneydoğusunda ayrılıkçı...

Nijerya'da ayrılıkçı harekete operasyon iddiası

ANKARA (AA) - Nijerya'da ordu birliklerinin, ülkedeki ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) örgütüne operasyon düzenlediği ve 5 kişiyi öldürdüğü iddia edildi.

Ulusal basındaki haberlerde, ordunun, ülkenin güneydoğusunda ayrılıkçı faaliyetler yürüten IPOB lideri Nnamdi Kanu'ya yönelik operasyon düzenlediği ve örgüt mensubu 5 kişiyi öldürdüğü ileri sürüldü.

IPOB Lideri Kanu da yaptığı açıklamada, birliklerin evine baskın yaptığını ve beş kişinin öldürüldüğünü, 30 kişinin yaralandığını belirtirken Nijerya ordusundan iddialara yalanlama geldi.

Ordu Sözcü Yardımcısı Oyegoke Gbadamosi yaptığı açıklama, saldırı haberlerini yalanlayarak iddiaların gerçekten uzak olduğunu söyledi.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine, 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BiafraIPOBNnamdi Kanu
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