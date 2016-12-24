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Nijerya'da Boko Haram operasyonları

- Nijerya ordusu, terör örgütü Boko Haram'ın en güçlü olduğu bölgelerden Sambisa Ormanı kırsalına yaptığı operasyonlarda örgüte büyük darbe vurdu

Nijerya'da Boko Haram operasyonları

ABUJA (AA) - Nijerya ordusunun terör örgütü Boko Haram'a karşı yaptığı operasyonlarda, ülkenin kuzeydoğusundaki Sambisa Ormanı kırsalının örgüt üyelerinden temizlendiği bildirildi.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Boko Haram üyeleri uzun bir mücadeleden sonra Sambisa Ormanı kırsalından temizlendi.

Operasyonlara katılan askerlerle gurur duyduğunu belirten Buhari, "Nijerya ordusunun cesur askerleri ile gurur duyuyorum. Uzun bir aradan sonra Sambisa Ormanı Boko Haram teröristlerinden temizlendi." ifadelerini kullandı.

Buhari, ordu birliklerinin dirençli ve kararlı mücadele verdiğini vurgulayarak, bölgenin temizlenmesi ile teröristlerin kaçacak yerinin kalmadığını kaydetti.

Ayrıca Buhari, ordu mensuplarına Boko Haram ile mücadelenin aynı istek ve karalılıkla devam etmesi çağrısında bulundu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de taşıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Boko HaramNijerya
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