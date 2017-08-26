Nijerya'da Boko Haram saldırıları

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın son bir haftada düzenlediği saldırılarda en az 27 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin bazı köylerine saldıran örgüt, en az 27 kişiyi öldürdükten sonra köylerdeki evleri de ateşe verdi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tedavi gördüğü İngiltere'den ülkesine dönüşünde yaptığı açıklamada, Boko Haram ile mücadelenin artırılacağını söylemişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

