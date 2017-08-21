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Nijerya'da Boko Haram'a yönelik yeni strateji

- Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Boko Haram'a yönelik mücadelede yeni strateji geliştireceklerini açıkladı - Buhari: - "(Her etnik grubun kendi bölgesinde yaşaması tartışması) Her Nijeryalının ülkesinin istediği bölgesinde yaşama hakkı var"

Nijerya'da Boko Haram'a yönelik yeni strateji

ABUJA (AA) - İngiltere'deki tedavisini tamamlayarak ülkesine dönen Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Boko Haram'ın yönelik mücadelelerinde yeni bir strateji geliştireceklerini söyledi.

İngiltere'de 7 Mayıs'tan bu yana tedavi gören ve iki gün önce ülkesine dönen Buhari, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Buhari, ülkede "her etnik grubun kendi bölgesinde yaşaması" tartışmaları nedeniyle çıkan gerginliklere değinerek, "Her Nijeryalının ülkesinin istediği bölgesinde yaşama hakkı var." ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Buhari, ülkede birlik ve beraberliğin "pazarlık konusu" yapılamayacağını kaydetti.

Ülkenin kuzeydoğusunda saldırılar düzenleyen terör örgütü Boko Haram'a yönelik yeni bir mücadele başlatacaklarını açıklayan Buhari, "Barış ve huzur içinde yaşayabilmek için terör grupları ve suçlulara karşı savaşmalıyız. Bu yüzden Boko Haram'a, adam kaçırmalara ve çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalara karşı mücadele etmek için yeni bir strateji geliştireceğiz. Aynı zamanda, siyasi arenada yaşanan etnik şiddetin tamamını çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hastalık nedenini açıklamak istemeyen Buhari, tedavisi süresince dualarını esirgemeyen halkına teşekkür ederek, “Kardeşlerim arasında bulunduğum için çok memnunum.” dedi.

Buhari, tedavi amacıyla bu yıl içerisinde iki defa İngiltere'ye gitmişti.

Fulani kökenli Buhari, yaptığı askeri darbeyle 31 Aralık 1983-27 Ağustos 1985 tarihlerinde Nijerya Devlet Başkanı idi.

Nijerya ordusundan tümgeneral düzeyinde emekli olan Buhari, 2015 genel seçimlerini kazanarak tekrar devlet başkanı oldu.

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Basın AçıklamasıNijerya Devlet Başkanı Muhammed BuhariSağlık Durumu
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