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Nijerya'da Buhari'nin dönüşü olumlu beklenti yarattı

- IPAC Başkanı Nalado: - "Aylardır İngiltere'de tedavisi devam eden Buhari'nin ülkeye dönmesi Nijerya'da devam eden siyasi tansiyonu düşürecek" - Buhari'nin dönmesi nedeniyle Kogi eyaletinde resmi tatil ilan edildi

Nijerya'da Buhari'nin dönüşü olumlu beklenti yarattı

ABUJA (AA) - Nijerya Partiler Arası Dayanışma Konseyi (IPAC) Başkanı Muhammed Nalado, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin ülkeye dönmesinin siyasi tansiyonu düşüreceğini belirtti.

IPAC Başkanı Nalado, ülkede yaşanan ekonomik krizle ilgili yaptığı açıklamada, Buhari'nin dönüşüyle ekonomideki mevcut durumun daha iyiye gideceğini söyledi.

Nalado, IPAC'ın partiler üstü bir çatı kurum olduğunu dile getirerek, ülkede demokrasinin ilerlemesi için yapıcı diyalog sürecine devam edeceklerini kaydetti.

Nalado, "Aylardır İngiltere'de tedavisi devam eden Buhari'nin ülkeye dönmesi Nijerya'da devam eden siyasi tansiyonu düşürecek." dedi.

- Buhari'nin dönmesi nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Devlet Başkanı Buhari'nin dönüşü dolayısıyla bugün Kogi eyaletinde resmi tatil ilan edildi.

Eyalet Valisi Yahaya Bello yaptığı yazılı açıklamada, Buhari'nin dönüşünü kutlamak için eyalet genelinde bugün resmi tatil ilan edildiğini duyurdu.

Bu arada, ülke genelinde bazı özel hastaneler, Buhari'nin ülkeye dönüşünü kutlamak amacıyla bir hafta boyunca hastaları ücretsiz muayane edeceğini açıkladı.

Buhari, tedavi amacıyla bu yıl içerisinde iki defa İngiltere'ye gitmişti.

Fulani kökenli Buhari, yaptığı askeri darbeyle 31 Aralık 1983-27 Ağustos 1985 tarihlerinde Nijerya Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı. Nijerya ordusundan tümgeneral rütbesiyle emekli olan Buhari, 2015 genel seçimlerini kazanarak tekrar devlet başkanı olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
NijeryaNijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari
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