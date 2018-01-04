Nijerya'da Chibok kızlarından biri daha kurtarıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'teki okul baskınında kaçırılan kız çocuklarından biri daha kurtarıldı.

Ordu sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı açıklamada, örgütün 2014'te yaptığı baskında kaçırdığı 276 kız çocuğundan birinin daha kurtarıldığını duyurdu.

Nwachukwu, kurtarılan kız çocuğunun, kaçırılan Chibok kızları arasında yer alan Salomi Pagu olduğunu doğruladı.

Kız çocuğunun, Boko Haram'ın etkin olduğu Sambisa Ormanın yakınında bulunan Pulka köyünde kurtarıldığını belirten Nwachukwu, Pagu'nun yanında da Jamlia Adams ile bebeğinin de kurtarıldığını açıkladı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenleyen Boko Haram militanları, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı. Kaçırılan kız öğrencilerden 57'si kaçmayı başarırken 219'undan haber alınamamıştı.



Chibok kızlarından biri Mayıs 2016'da Sambisa ormanı kırsalındaki operasyonlar sonucu bulunmuş, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve İsviçre yönetiminin arabuluculuğu neticesinde örgüt, ekim ayında kaçırdığı kız çocuklarından 21'ini serbest bırakmıştı.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın ülkede 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 17 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de eylemler düzenliyor.