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Nijerya'da çiftçilere saldırı: 6 ölü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Borno Eyaleti'nde 6 çiftçi kaçırılarak öldürüldü.Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) haberine göre, Borno Eyaleti'nin Dimge köyünde bir çiftlikten kaçırılan 6 çiftçi, kimliği...

Nijerya'da çiftçilere saldırı: 6 ölü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Borno Eyaleti'nde 6 çiftçi kaçırılarak öldürüldü.

Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) haberine göre, Borno Eyaleti'nin Dimge köyünde bir çiftlikten kaçırılan 6 çiftçi, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılarak öldürüldü.

Kaçırılanlardan birinin kardeşi Jiddah Ahmed, 6 çiftçinin boğazlarının kesilerek öldürüldüğünü söyledi.

Saldırının Boko Haram örgütü tarafından yapıldığı iddia edilirken örgütten saldırıya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

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Nijerya
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