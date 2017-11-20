ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Borno Eyaleti'nde 6 çiftçi kaçırılarak öldürüldü.
Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) haberine göre, Borno Eyaleti'nin Dimge köyünde bir çiftlikten kaçırılan 6 çiftçi, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılarak öldürüldü.
Kaçırılanlardan birinin kardeşi Jiddah Ahmed, 6 çiftçinin boğazlarının kesilerek öldürüldüğünü söyledi.
Saldırının Boko Haram örgütü tarafından yapıldığı iddia edilirken örgütten saldırıya ilişkin henüz açıklama gelmedi.
Nijerya'da çiftçilere saldırı: 6 ölü
ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Borno Eyaleti'nde 6 çiftçi kaçırılarak öldürüldü.Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) haberine göre, Borno Eyaleti'nin Dimge köyünde bir çiftlikten kaçırılan 6 çiftçi, kimliği...
20 Kasım 2017 Pazartesi 23:26
ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Borno Eyaleti'nde 6 çiftçi kaçırılarak öldürüldü.