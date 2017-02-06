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Nijerya'da çobanlar ile köylüler arasındaki çatışmalar

- Kaduna eyaletinde geçen yıl mayıs ve aralık arasında çıkan çatışmalarda 376 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da çobanlar ile köylüler arasındaki çatışmalar

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kaduna eyaletinde Mayıs-Aralık 2016'da çobanlar ile köylüler arasında çıkan çatışmalarda 376 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansının (NEMA) yayınladığı rapora göre, eyalette hırsızlık ve otlak sıkıntısı nedeniyle Mayıs-Aralık 2016 tarihlerinde çıkan çatışmalarda 376 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı ve 2 bin 308 ev kullanılamaz hale getirildi.

Yaklaşık 20 kişilik NEMA ekibinin 9-12 Ocak tarihlerinde yaptıkları araştırma sonucu ortaya çıkan verilere göre, Kaduna'da yaşanan olaylar nedeniyle 21 bin 808 kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

Rapora göre, Fulani sığır çobanlarına ait bin 406 inek çalındı ve 148 kişi fidye için kaçırıldı.

- "Çatışmaların nedeni dini değil"

Nijerya'da Hayvancılık Derneği (MACBAN) Genel Sekreteri Baba Othman Ngelzarma, basında konuyla ilgili çıkan haberlerde çatışmaların dini olarak nitelendirmesini eleştirdi.

Daily Trust gazetesine yaptığı açıklamada Ngelzarma, Kaduna'daki çatışmaların dini olmaktan ziyade bölgedeki otlak sorunu ve hayvan hırsızlığından kaynaklandığını, iyi yönetilemediği için büyüdüğünü vurguladı.

Olaylardan Fulani sığır çobanlarının da olumsuz etkilendiğini ifade eden Ngelzarma, Fulani sığır çobanlarının olaylardan sorumlu tutulmasının doğru olmadığını kaydetti. Ngelzarma, yerel halkın göçebe sığır çobanlarının mallarını çaldığını ve polise gitmeleri halinde kendilerini ölümle tehdit ettiklerini söyledi.

Nijerya'nın kuzeyinde geçimini sığır çobanlığı yaparak sağlayan göçebe Fulanilerin hayvanlarının yerli köylüler tarafından çalınması ve otlak sorunu, bölgede çatışmalara neden oluyor.

Ülkedeki bazı yayın kuruluşları olayları Müslüman sığır çobanlarını suçlayıcı şekilde veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fulani Sığır çobanlarıNijerya
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