Nijerya'da çöken binalar çok sayıda can aldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 19 ayda 43 binanın çökmesi nedeniyle 272 kişi hayatını kaybetti, 147 kişi yaralandı.

Daily Trust gazetesinin yetkililere dayandırdığı habere göre, son 19 ayda 43 bina çöktü ve enkaz altında kalan 272 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde geçen yıl toplam 20 bina çöktü. Çökme nedeniyle 251 insan hayatını kaybederken, 80 kişi de yaralandı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise 23 bina çöktü. Çökme sonucu enkaz altında kalan 21 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi de yaralandı. Bu şekilde 19 ay içerisinde toplam çöken 43 binanın enkazında 272 kişi yaşamını yitirdi, 147 kişi yaralandı.

- Kiliseler çöktü

Ülkenin güneyindeki Akwa Ibom eyaletinde, geçen yıl bir kilisenin çatısının çökmesi sonucu 160 kişi hayatını kaybetti. Bu olay, en fazla ölümün yaşandığı bina çökmesi olarak kayıtlara geçti.

Lagos eyaletinde 2016 yılında inşa süreci devam eden bir binanın çökmesi sonucu ise 34 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

Bina çökmesi sonucu en fazla ölümlerin yaşandığı eyaletler ise Akwa Ibom ve Lagos oldu. Bunları Jigawa, Anambra, Delta State, Imo State, Ibadan ve Kano takip etti.

- Çökmelerin nedeni zayıf binalar

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da, bina çökmelerinin ana nedeni olarak kalitesiz malzeme kullanımı ve bina bakımlarının yapılmaması gösteriliyor.

Nijerya Tescilli İnşaatçılar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Kebir Bala gazetecilere yaptığı açıklamada, çökmelerin birçok nedene bağlı olarak gerçekleştiğini belirterek, "İşçiliğin kötü ve malzemelerin kalitesiz olmasını bunlar arasında sıralayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bala, bina çökmelerinin engellenebilmesi için Federal Yürütme Konseyi tarafından Nijerya Yapı Yasası'nın çıkarılması gerektiğini vurguladı.



