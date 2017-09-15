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Nijerya'da dini liderlere barış çağrısı

- Sokoto Sultanı Ebubekir, ülkedeki dini liderler ve kanaat önderlerinin etnik gruplar arasında yaşanan gerginliğin önlenmesi için çaba göstermesi çağrısında bulundu

Nijerya'da dini liderlere barış çağrısı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın önde gelen dini liderlerinden Sokoto Sultanı Muhammed Saad Ebubekir etnik gerilime karşı itidal çağrısı yaptı.

Sokoto Sultanı Ebubekir adına Saltanat Konseyi Sekreteri Alhaji Umar Ladan tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki dini liderler ve kanaat önderlerine çağrı yapılarak etnik gruplar arasında yaşanan gerginliğin önlenmesi için çaba gösterilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Nijerya, ortak hedefi olan bir ulus olarak kalmaya devam edecek. Aramızda az sayıda kötü insanın hareketleri ülkemizi bölmeyi başaramaz. Bu kötü niyetli insanlar, onların liderleri tarafından durdurulmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Nijerya'da kanaat önderlerinin ve dini liderlerin etkili olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bizi farklı kabilelerde, dinlerde ve kültürlerde bir araya getiren Allah, ülkemizin egemenliğini koruyacaktır." değerlendirmesi yer aldı.

Nijerya'da ordu birliklerinin, ülkenin güneydoğusunda ayrılıkçı faaliyetler yürüten IPOB lideri Nnamdi Kanu'ya yönelik operasyon düzenlediği ve örgüt mensubu 5 kişiyi öldürdüğü ileri sürülmüştü.

Ülkenin güneydoğusundaki Abia eyaletinde ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasındaki gerginlik artmış ve eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine, 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Biafra Yerli Halkları (IPOB)Nijerya
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