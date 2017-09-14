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Nijerya'da doktorlar greve iki hafta ara verdi

ABUJA (AA) - Nijerya'da 10 gündür grevde olan doktorlar, taleplerinin yerine getirilmesi için hükümete iki hafta süre tanıdıklarını belirterek grevlerine ara verdi.Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliğinin (NARD) yazılı açıklamasında, ülke...

Nijerya'da doktorlar greve iki hafta ara verdi

ABUJA (AA) - Nijerya'da 10 gündür grevde olan doktorlar, taleplerinin yerine getirilmesi için hükümete iki hafta süre tanıdıklarını belirterek grevlerine ara verdi.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliğinin (NARD) yazılı açıklamasında, ülke genelinde doktorların 10 gündür süren grevi askıya aldıkları bildirildi.

Taleplerin yerine getirilmesi amacıyla hükümete iki hafta zaman tanındığı belirtilen açıklamada, bu süre boyunca hükümet temsilcileriyle daha fazla diyalog kurulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, hükümet temsilcileri ve doktorlar arasındaki görüşmelerin başarısız olması durumunda grevin yeniden başlayacağı vurgulandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da doktorlar, bu ayın başında, maaşların zamanında ödenmemesi, kötü çalışma koşulları ve sağlık sektörüne yatırım yapılmaması gibi nedenlerle süresiz grev kararı aldıklarını duyurmuştu.


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DoktorGrevNijerya
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