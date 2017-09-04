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Nijerya'da doktorlardan "süresiz grev"

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da doktorlar, maaşların zamanında ödenmemesi, kötü çalışma koşulları ve sağlık sektörüne yönelik yatırımın yapılmaması nedeniyle greve gitme kararı aldı. Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği'nden...

Nijerya'da doktorlardan

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da doktorlar, maaşların zamanında ödenmemesi, kötü çalışma koşulları ve sağlık sektörüne yönelik yatırımın yapılmaması nedeniyle greve gitme kararı aldı.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği'nden (NARD) yapılan açıklamada, ülke genelinde bugün itibarıyla "süresiz grev" başlatıldığı duyuruldu.

NARD, hükümetten, doktorların kötü çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi, maaşlarının zamanında ödenmesi ve sağlık sektörüne ayrılan ödeneğin arttırılmasını talep ediyor.

Grev kararının, Devlet Başkanı Muhammed Buhari liderliğindeki hükümeti zor durumda bırakması bekleniyor.

Nijerya'da bir süre önce Üniversite Akademisyenleri Sendikası da hükümetin 2009'da imzalanan anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle "süresiz grev" yapma kararı almıştı.


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DoktorGrevNijeryaSağlık Sektörü
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