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Nijerya'da ekonomik kriz

- Hükümet, ekonomik krizden bir önceki yönetimi sorumlu tuttu

Nijerya'da ekonomik kriz

ABUJA (AA) - Nijerya hükümeti, ülkedeki ekonomik krizden bir önceki yönetimi sorumlu gösterdi.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Sözcüsü Malam Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut ekonomik durumun bir önceki Devlet Başkanı Goodluck Jonathan dönemindeki yolsuzluklar nedeniyle kötü olduğunu belirtti.

Jonathan yönetiminin yolsuzluk ve rüşvet olaylarına dikkat çeken Shehu, Buhari'nin devraldığı ekonomiyi "perişan" olarak niteledi.

Shehu, "Eski devlet başkanı (Goodluck Jonathan) ekonomik alanda trajik bir şekilde yanlış yönetim izledi." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki petrol gelirlerine değinen Shehu, "Petrol sektörü onun döneminde parladı. Petrol fiyatları 120 dolara kadar yükseldi ve Nijer Deltası'nda barış sağlandı. Ne yazık ki bu hikayenin sorunlu tarafları var." değerlendirmesinde bulundu.

Eski yönetim döneminde elde edilen petrol gelirlerine karşın ülke için yatırım yapılmadığına işaret eden Shehu, "Kazanılan gelirler ile ilgili hiçbir gösterge yok. Büyük projeler başta olmak üzere ne enerji projeleri ne yol ne de tarım projeleri tamamlandı. Sonuç olarak kazanılan para iyi yönetilemedi." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Buhari, 2015'te iktidara geldiğinde yolsuzluklara karşı savaş ilan etmişti.

Nijerya ekonomisi petrol ve doğalgaz gibi yeraltı zenginliklerinden büyük gelirler elde etmesine rağmen gelir dağılımındaki adaletsizlik, rüşvet ve yolsuzluk ülke içerisinde çözülemeyen sorunların devam etmesinde ana nedenleri olarak gösteriliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Goddluck JonathanMuhammed BuhariNijerya
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