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Nijerya'da eski bakanın banka hesabı donduruldu

ABUJA (AA) - Nijerya'da yolsuzlukla mücadele kapsamında yargılanan eski Petrol Bakanı Diezani Alison-Madueke'nin 21 milyon dolarlık banka hesapları donduruldu. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Federal Mahkeme yargıçlarından Abdulaziz Anka,...

Nijerya'da eski bakanın banka hesabı donduruldu

ABUJA (AA) - Nijerya'da yolsuzlukla mücadele kapsamında yargılanan eski Petrol Bakanı Diezani Alison-Madueke'nin 21 milyon dolarlık banka hesapları donduruldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Federal Mahkeme yargıçlarından Abdulaziz Anka, ülkenin tanınmış kadın politikacılarından Alison-Madueke'ye ait 21 milyon dolarlık banka hesaplarının dondurulması için talimat verdi.

Daha önce de Alison-Madueke'nin yaklaşık 37,5 milyon dolar değer biçilen evine el konulmuştu.

Eski Devlet Başkanı Jonathan Goodlock döneminde petrol bakanlığı görevini yürüten Alison-Madueke, yolsuzluklara karşı yürütülen soruşturmalar kapsamında yargılanıyor.

İngiltere'de yaşayan Alison-Madueke, bakanlık görevini yürüttüğü sırada bazı hatalar yaptığını kabul emiş ancak yolsuzluk iddialarını yalanlamıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2015 yılında iktidara geldiğinde yolsuzluklara karşı savaş ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Diezani Alison-MaduekeNijeryaYolsulzuk
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