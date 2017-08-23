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Nijerya'da eski Çalışma Bakanı fidye için kaçırıldı

ABUJA (AA) - Nijerya'da eski Çalışma Bakanı Hüseyin Akwanga'nın fidyeciler tarafından kaçırıldığı bildirildi.Nasarawa Eyaleti Polis Sözcüsü Kennedy Idirisu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski Nijerya Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo...

Nijerya'da eski Çalışma Bakanı fidye için kaçırıldı

ABUJA (AA) - Nijerya'da eski Çalışma Bakanı Hüseyin Akwanga'nın fidyeciler tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Nasarawa Eyaleti Polis Sözcüsü Kennedy Idirisu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski Nijerya Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo döneminde Çalışma Bakanlığı görevini yürüten Akwanga'nın kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldığını belirtti.

Akwanga'nın eyaletteki çiftliğinden dün kaçırıldığını kaydeden Idirisu, güvenlik güçlerinin eski Bakanı kurtarmak için operasyon başlattıklarını söyledi.

Idirisu, zanlıların eski Bakan Akwanga'yı fidye için kaçırdıklarından şüphelenildiğini aktardı.

Eyalette daha önce de 6 Mayıs'ta Eyalet Meclis üyelerinden Kasım Muhammed'in kız kardeşi ve annesi kaçırılmıştı.

Nijerya'nın birçok eyaletinde adam kaçıranlar idamla yargılansa da fidye amacıyla kaçırma olaylarının önüne geçilemiyor.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, İngiltere'den dönüşünde yaptığı açıklamada, fidye için adam kaçırma olaylarıyla mücadele edeceklerini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FidyeNijerya
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