Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam dünya bankası HDP Heyeti A Erkek Voleybol Milli Takımı
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Nijerya'da fidyeciler Eğitim Bakanı Gorah'ı kaçırdı

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Kaduna eyaletinin Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı John Gorah'ın fidye için kaçırıldığı bildirildi.Nijerya Haber Ajansına göre, ülkenin kuzeyindeki Kaduna'da görev yapan Gorah, fidyeciler tarafından kaçırıldı....

Nijerya'da fidyeciler Eğitim Bakanı Gorah'ı kaçırdı

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Kaduna eyaletinin Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı John Gorah'ın fidye için kaçırıldığı bildirildi.

Nijerya Haber Ajansına göre, ülkenin kuzeyindeki Kaduna'da görev yapan Gorah, fidyeciler tarafından kaçırıldı.

Bakanlığın Yüksek Eğitim Direktör Yardımcısı Steven Haruna, gazetecilere, Bakan Gorah'ın eyaletin Mararaban Rido bölgesindeki evine gelen kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldığını söyledi.

Haruna, güvenlik güçlerinin Gorah'ı bulmak için çalışma başlattığını kaydetti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde adam kaçırma olaylarına karışanlar idamla yargılansa da fidye amacıyla kaçırma olaylarının önüne geçilemiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FidyeNijerya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5