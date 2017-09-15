Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 30 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Nijerya Karayolu Güvenliği Birliği Sözcüsü Bisi Kazeem, ülkede Lagos-Ibadan karayolunda seyreden iki yolcu otobüsünün çarpıştığını bildirdi.
Kazeem, basına açıklamasında, otobüslerde toplam 40 kişi bulunduğunu, 30'unun öldüğünü, 10'unun da yaralandığını kaydetti.
Yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığını söyleyen Kazeem, güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.