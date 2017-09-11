Nijerya'da kaçırılan bakan serbest bırakıldı

ABUJA (AA) - Nijerya'da, fidyecilerin kaçırdığı Kaduna eyaleti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı John Gorah serbest bırakıldı.



Nijerya Haber Ajansı'nın haberine göre, Kaduna Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Müdürü Muktar Aliyu, kaçırılan Bakan Gorah'ın dün fidyeciler tarafından serbest bırakıldığını açıkladı.



Aliyu, Gorah için fidye verilip verilmediğine ilişkin açıklama yapmadı.

Kaduna eyaleti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gorah, kimliği belirsiz kişilerce 3 Eylül'de fidye için evinden kaçırılmıştı.

Cezası idam olmasına rağmen Nijerya'da adam kaçırma eylemlerinin önüne geçilemiyor.



