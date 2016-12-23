Nijerya'da kaçırılan kız çocuklarından 21'i daha serbest bırakıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, 2014 yılında Boko Haram örgütü tarafından düzenlenen bir okul baskınında kaçırılan 276 kız çocuğundan 21'inin daha serbest bırakıldığı bildirildi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Garba Shehu tarafından yapılan açıklamada, örgütün kaçırdığı 21 kız çocuğunun daha serbest bırakıldığı belirtildi.



Açıklamada, ülkenin Borno eyaletinde örgüte yönelik son bir ay içinde yürütülen operasyonlarda ise en az 2 bin kişinin kurtarıldığı duyuruldu.



Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Chibok kentinde bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenleyen Boko Haram militanları, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı. Bu öğrencilerden 57'si örgütten kaçmayı başarmıştı ancak 219'undan haber alınamıyordu.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Örgüt, geçen yıldan bu yana eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.

