Nijerya'da karaborsa benzin taksicilere ve halka dağıtıldı

ABUJA (AA) - Petrol krizinin devam ettiği Nijerya'da karaborsada satılmak için depolanan 57 bin litre benzin ücretsiz olarak taksi şöförlerine ve halka dağıtıldı.

Bağımsız Petrol Pazarlamacılar Birliği (IPMAN) Kuzey Bölgesi Başkanı Bashir Danmalam AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasa dışı benzin depolayan tesislere operasyon düzenlendiğini belirtti.

Danmalam, operasyonların Petrol Arama Departmanınca ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Operasyonlarda, petrol fiyatlarını artırmak amacıyla yasdışı yollarla depolanan büyük miktarda benzin ele geçirildi. Yaklaşık 57 bin litre benzin başkent Abuja'da taksiciler başta olmak üzere halka ücretsiz olarak dağıtıldı." diye konuştu.

Ülkedeki mevcut petrol krizinin Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) ile benzin tüccarları arasında fiyat anlaşmazlığından kaynaklandığını vurgulayan Danmalam, "Her yıl aralık ayında petrol tüccarları mevcut stoklarını piyasaya sürmeyerek fiyatları artırmayı amaçlıyor." dedi.

Danmalam, geçen ay başlayan ve benzin istasyonlarında uzun kuyruklara neden olan petrol krizinin ne zaman çözüleceğine yönelik öngörüsünün olmadığını ancak krizin birkaç ay daha devam edebileceğini kaydetti.

Petrol krizi nedeniyle ülkede ulaşım ücretlerine de yüzde 200 zam yapıldı. Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, krizin gelecek günlerde kötüleşebileceğine işaret ederek sakin ve temkinli olunması çağrısı yaptı.

Nijerya'da rafinerilerin yetersizliği nedeniyle ülkede üretilen petrolün büyük bir kısmı yurt dışında işlenerek ülkeye geri getiriliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan Nijerya, halihazırda petrol rezervleri itibariyle dünya genelinde ilk on ülke arasında yer alıyor.