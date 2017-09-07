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Nijerya'da kolera salgını

- Ülkenin kuzeydoğusundaki mülteci kamplarında 23 kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti

Nijerya'da kolera salgını

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde 23 kişi koleradan öldü.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan rapora göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'deki mülteci kamplarında 5 Eylül'den bu yana 530 kolera vakası tespit edildi. Hastalardan 23'ü yaşamını yitirdi. Salgın, ülkenin kuzeydoğusundaki Monguno and Dikwa kentlerine de yayıldı.

Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu ücra bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor. Buralarda yaşayan Nijeryalılar, içme suyu ihtiyacını hayvanların da kullandığı sulardan karşılıyor.

Ülkede terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle yerlerinden olanlar mülteci kamplarında hayatta kalmaya çalışıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kolera SalgınıNijeryaOCHA
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