Nijerya'da muhalefetten diyalog çağrısı

ABUJA (AA) - Nijerya'da ana muhalefet partisi Halkların Demokrasi Partisi (PDP) ülkenin güneydoğusunda Biafra Yerli Halkı (IPOB) üyeleri ile ordu birlikleri arasında devam eden gerginliğin sonlandırılması için diyalog çağrısı yaptı.

Halkların Demokrasi Partisi (PDP) Propaganda Sekreteri Dayo Adeyeye, yaptığı açıklamada, ordu birlikleri ile Biafra yerli halkı üyeleri arasında gerginliğin devam ettiği Abia Eyaleti'nden askerlerin çekilmelerini, çatışmaların durdurulmasını ve sorunun çözümü için Federal hükümetin diyalog süreci başlatmasını talep etti.

Gerginliğin sürdüğü Abia Eyaleti'nde sokağa çıkma yasağı, Cuma gününe kadar uzatıldı.

Ordu mensuplarının gözaltına aldıkları Biafra yerli halkı üyelerine işkence ettiğine dair sosyal medyada yayınlanan video ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Nijerya'da ordu birliklerinin, ülkenin güneydoğusunda ayrılıkçı faaliyetler yürüten Biafra Yerli Halkı Lideri Nnamdi Kanu'ya yönelik operasyon düzenlediği ve örgüt mensubu 5 kişiyi öldürdüğü ileri sürülmüştü.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine, 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.







