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Nijerya'da ordunun "yanlışlıkla" mülteci kampını bombalaması

- General Irabor: "Geçen ay mülteci kampının ordu birliklerince yanlışlıkla bombalanması sonucu 112 kişi öldü, 97 kişi yaralandı"

Nijerya'da ordunun

ABUJA (AA) - Nijerya ordusundan General Gen Lucky Irabor, ülkede geçen ay yanlışlıkla bombalanan mülteci kampında 112 kişinin öldüğünü, 97 kişinin yaralandığını bildirdi.

Irabor, Nijerya ordusu adına gazetecilere yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının, ülkenin kuzeyinde Borno eyaletinde, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kampı "yanlışlıkla" bombaladığını söyledi.

Kamerun sınırına yakın Rann bölgesindeki operasyonun aslında terör örgütü Boko Haram'a yönelik başlatıldığını belirterek, "Geçen ay mülteci kampının ordu birliklerince yanlışlıkla bombalanması sonucu 112 kişi öldü, 97 kişi yaralandı." dedi.

Söz konusu olay Nijerya ordusu tarafından kabul edilen ilk hatalı bombardıman oldu. Ülkenin kuzeydoğusunda yaşayan Nijeryalılar daha önce de ordunun sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mülteci KampıNijerya
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